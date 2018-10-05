Никулин: угроза биолабораторий США в странах СНГ реальна

О наращивании США числа биолабораторий в странах бывшего СССР ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он сказал, что основной деятельностью этих объектов является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.

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По мнению бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, не стоит недооценивать угрозу, которую могут представлять с виду мирные объекты.

"Угроза реальна. Пентагон потратил более миллиарда долларов на референс-лаборатории в странах СНГ. Таких лабораторий уже порядка сорока. Пятнадцать на Украине, в Грузии, плюс в Азербайджане, Армении, в Молдове, Узбекистане, Казахстане. То есть практически по всем южным границам нашей страны расположены эти американские военные лаборатории. А Пентагон — это не благотворительная организация. И явная угроза существует", — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что в центре Ричарда Лугара ведутся эксперименты с самыми опасными заболеваниями, такими как туляремия, атипичная форма чумы и сибирской язвы.

"Страны СНГ в рамках ОДКБ должны избавляться от таких опасных объектов, потому что это не только не снимает угрозу, как декларирует американцы, а наоборот резко ее увеличивает. Потому что эпидемиологическая обстановка в странах, где есть референс-лаборатории, резко ухудшается", — подчеркнул он.