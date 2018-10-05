Продюсер: мы привезем в Молдову "умное" кино

Генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок рассказал, какие фильмы будут показаны в Молдове в рамках фестиваля.

С 10 по 13 октября в Молдове пройдет VI Международный фестиваль "Свидание с Россией". Главной темой мероприятия стал юбилей великого молдавского писателя и драматурга Иона Пантелеевича Друцэ, которому в этом году исполнилось 90 лет.

В рамках фестиваля состоится кинопоказ русских фильмов, среди которых будут и экранизации произведений Иона Друцэ. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

"Мы привозим и ретроспективу фильмов, экранизацию произведений Иона Друцэ, это его шедевры "Последний месяц осени", блестящая новелла "Любить" и другие", — рассказал продюсер. Помимо этого, молдавскому зрителю будут представлены премьеры, а также фильмы, номинированные на премию "Оскар".

"Мы также привозим фильм, который уже выдвинут на премию "Оскар" — "Собибор" о трагедии Второй мировой войны, мы привозим увлекательную комедию "Счастья! Здоровья!", социальную драму, которая только вышла на экраны — "Непрощенный". Все наши фильмы — это премьеры в Молдове", — подчеркнул Владимир Пирожок.

Продюсер также рассказал о том, по какому принципу происходил отбор фильмов."Наш принцип, чтобы кино было высокохудожественное, умное, разное по жанрам и не скучное. Чтобы всем было интересно", — заключил собеседник.