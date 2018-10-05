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Богдан Безпалько
© Sputnik / Владимир Трефилов

Безпалько: в американских биолабораториях может происходить все, что угодно

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Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ считает биологическое оружие оружием будущего.

Биолаборатории Пентагона, разбросанные вокруг территории РФ на постсоветском пространстве, могут осуществлять любые виды деятельности, особенно с учетом того, как далеко они расположены от территории США — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Пентагон
© Sputnik / фонд РИА Новости
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"Об этих лабораториях существует большой объем информации, которая просачивается в СМИ, американское агентство получило свыше двух миллиардов долларов на эти разработки, и с помощью субподрядчиков не подотчетных конгрессу, они могут разрабатывать все, что угодно, тем более за границами США", — заявил эксперт.

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"Эти лаборатории расположены не только по периметру России, что нас беспокоит, они есть в Африке, в Азии, в тех регионах, которые могут служить очагом определенных микроорганизмов, инфекций и насекомых, являющихся переносчиками этих заболеваний. Озабоченность России вызвало появление песчаных мух, которые водятся на Филиппинах, или желто-лихорадочных комаров", — отметил Безпалько.

Помимо этого, Безпалько считает, что власти РФ обязаны каким-либо образом противостоять возможной угрозе от биолабораторий Пентагона.

"США не подписали ряд документов, которые позволили бы их обвинить в нарушении конвенций по запрещению биологического оружия. Оружия, которое я считаю оружием будущего. Его будет очень сложно нивелировать, оно обладает незаметными средствами доставки, и требует колоссальных средств для предотвращения распространения. Должно быть какое-то противодействие этим лабораториям", — резюмировал собеседник.

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Теги:
биолаборатории США, Пентагон, биологическая война, Богдан Безпалько, США, Россия


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