Астролог: осень – лучшее время, чтобы влюбиться и заработать состояние

Если вы давно планировали заняться новым делом, устроиться на работу или найти вторую половинку, то осень — самое подходящее для этого время, утверждает астролог Лучия Палий. По ее словам, последние два месяца осени будут особенно благоприятны и принесут удачу практически всем знакам зодиака.

"Я посмотрела всю ситуацию на осень, и сейчас действует очень интересное положение. В прошлом году Юпитер перешел в знак Скорпиона, и сюда недавно перешла Венера. Венера — это планета любви, богатства, а Юпитер — планета развития. Когда они находятся в одном знаке, в обществе идет развитие и оптимизм. Для всех, кто хочет влюбиться, красиво отдохнуть или заработать денег, октябрь и ноябрь будут для этого очень удачны", — заявила собеседница в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Кроме того, астролог отметила, что особенно тяжело в осенний период придется желающим похудеть. Особо внимательными следует быть тем, кто родился под знаком Весов и Тельцов, их аппетиты значительно увеличатся.

"Юпитер и Венера также повышают аппетит, поэтому некоторым знакам следует очень осторожно рассматривать свое питание. В обществе у всех тенденция на здоровый образ жизни, детокс, диеты, а эти планеты будут стараться выбить вас из колеи. Это относится к знаку Весов и Тельцов. В этом месяце им нужно держать строгую диету", — заключила Лучия Палий.