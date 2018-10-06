Врач: привычка хрустеть пальцами может говорить о раннем артрозе

Привычка хрустеть пальцами есть у большинства людей, и зачастую вызывает раздражение у окружающих. Наверняка, многим любителям "похрустеть" пальцами не раз говорили, что со временем это приведет к артриту. Так ли это на самом деле, и о чем свидетельствует хруст в суставах — в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала доктор медицины, председатель Союза ревматологов Молдовы Лилиана Гроппа.

"Это не приводит к каким-то заболеваниям суставов, но это признак того, что не хватает синовиальной жидкости. В дальнейшем это риск возникновения артроза. Чаще всего скрипят эти суставы у тех, у кого есть хронические инфекции, особенно связанные с бета-гемолитическим стрептококком", — отметила собеседница.

По словам специалиста, хруст в суставах требует обследования у специалиста.

"При наличии хруста в суставах нужно пройти обследование, поэтому что в дальнейшем этот хруст приводит к раннему артрозу", — порекомендовала Лилиана Гроппа.