18:58 06 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD16.92
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.60
Поиск
Liliana Groppa
© Sputnik / Osmatesco

Врач: привычка хрустеть пальцами может говорить о раннем артрозе

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
119 0 0

О каких болезнях свидетельствует хруст в суставах рассказала доктор медицины Лилиана Гроппа.

Привычка хрустеть пальцами есть у большинства людей, и зачастую вызывает раздражение у окружающих. Наверняка, многим любителям "похрустеть" пальцами не раз говорили, что со временем это приведет к артриту. Так ли это на самом деле, и о чем свидетельствует хруст в суставах — в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала доктор медицины, председатель Союза ревматологов Молдовы Лилиана Гроппа.

"Это не приводит к каким-то заболеваниям суставов, но это признак того, что не хватает синовиальной жидкости. В дальнейшем это риск возникновения артроза. Чаще всего скрипят эти суставы у тех, у кого есть хронические инфекции, особенно связанные с бета-гемолитическим стрептококком", — отметила собеседница.

По словам специалиста, хруст в суставах требует обследования у специалиста.

"При наличии хруста в суставах нужно пройти обследование, поэтому что в дальнейшем этот хруст приводит к раннему артрозу", — порекомендовала Лилиана Гроппа.

По теме

Врач: как осенью не заболеть простудой и гриппом
Врач: туберкулез страшнее рака и СПИДа
Врач: почему родители обязаны делать детям прививки от кори
Теги:
артроз, артрит, лечение, Медицина и здоровье


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Дата-центр IT-парка
    Тайное становится явным

    Серверы Эстонии могут находиться под контролем Китая: выяснилось, что компьютеры были снабжены шпионскими микрочипами.

  • Станислав Черчесов
    Вывести из заблуждения

    Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов объяснил решение зарегистрироваться в Instagram большим количеством "фейков".

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

День вина в Кишиневе
В День вина-2018 в Кишиневе угощают дарами винодельческого гения страны
День вина в Молдове - много вина и праздничные угощения
Гуляй, Молдова: на День вина в страну приехали тысячи туристов
День вина
День вина 2018 в Молдове: самая полная программа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться