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Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: какие профессии вскоре исчезнут в Молдове и в мире

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Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Молдовы рассказал о том, как технологическое развитие цивилизации коррелирует образование и специальности.

Четвертая промышленная революция — время новых и массовых прорывов в информационной сфере и внедрение киберфизических систем в производство — не за горами, в этом мнении сходится большинство футурологов. Но времена меняются постоянно и уже сейчас привычные и даже уважаемые специальности постепенно уходят в прошлое. О том, какие именно профессии в мире вскоре исчезнут, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

"Любая профессия, которую можно описать в виде инструкции, в той или иной степени подвержена умиранию. Помимо бухгалтера это, например, профессия нотариус. Не столько юрист, сколько нотариус. То, что делает нотариус, прекрасно заменяют системы на блокчейне", — сказал эксперт.

Эксперт назвал еще одну профессию, весьма распространенную, которая может исчезнуть в развитых странах мира буквально через 10 лет.

"В Америке серьезная проблема — это водители грузовиков. Там это целая культура, вокруг которой выстроена огромная инфраструктура. Но подсчитано, что к 2025 году профессия водитель большегрузных автомобилей будет массово отмирать. Производители автомобилей сходятся во мнении, что после 2030 года человек за рулем станет некоей привилегией. В основном будут беспилотные автомобили. И в грузовом транспорте это ввести проще всего — они ездят между городами, где ситуация на дороге проще", — отметил Кунев.

Вполне возможно, что исчезнут профессии, которые кажутся весьма востребованными и чуть ли не "вечными", сказал эксперт.

"Еще один пример — абсолютное большинство автоконцернов планирует, что после 2025 года у них практически все автомобили будут либо гибридными, либо электрическими. Поэтому если вы сегодня собираетесь заниматься бензиновыми двигателями, то не очень понятно, что вы будете делать через 10 лет", — пояснил собеседник.

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Теги:
специальности, профессии, работа, Молдова


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