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Дмитрий Ройбу
© Sputnik / Osmatesco

Ройбу: родители не должны спонсировать школьные фонды и ассоциации

Сказано в эфире
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О том, как предотвратить незаконные сборы денег в школах, рассказал председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу.

Согласно Кодексу об образовании неформальные сборы запрещены, но даже несмотря на это, они все же существуют. Техническое оснащение, мебель, дидактические материалы, подарки учителям — все это ложится на плечи родителей, которые не всегда в состоянии оплатить требуемые суммы.

Многие из них даже не знают о том, что, согласно закону, они не обязаны вносить деньги ни в фонд школы, ни в фонд лицея, ни скидываться на дорогостоящие подарки школе или учителям. Подробнее об это в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу.

"С юридической точки зрения, с 2013-2014 года никто не имеет права собирать какие-либо деньги в школах. Это могут быть и формальные и неформальные фонды. До 9 класса образование обязательное, и государство покрывает все расходы на обучение школьников. А с 10 по 12 класс — это уже лицеисты, и они должны только убирать за собой, и тогда уже они могут скидываться какими-то деньгами и оплачивать работу уборщицы. Это максимальные расходы", — утверждает Дмитрий Ройбу.

По его словам, в том, что школы буквально наживаются на учениках, виноваты и сами родители, которые, как правило, даже не спрашивают о том, на что тратятся их деньги.

"Виноваты все. И родители, и ученики должны иметь четкую позицию, иметь гордость и не позволять никому ставить себя на колени. У меня есть личный опыт. Родители любят своих детей, и готовы отдавать их в так называемые престижные лицеи, в которых, конечно, есть фонды", — заключил собеседник.

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Теги:
поборы, школьная программа, коррупция, Образование


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