Ройбу: родители не должны спонсировать школьные фонды и ассоциации

Согласно Кодексу об образовании неформальные сборы запрещены, но даже несмотря на это, они все же существуют. Техническое оснащение, мебель, дидактические материалы, подарки учителям — все это ложится на плечи родителей, которые не всегда в состоянии оплатить требуемые суммы.

Многие из них даже не знают о том, что, согласно закону, они не обязаны вносить деньги ни в фонд школы, ни в фонд лицея, ни скидываться на дорогостоящие подарки школе или учителям. Подробнее об это в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу.

"С юридической точки зрения, с 2013-2014 года никто не имеет права собирать какие-либо деньги в школах. Это могут быть и формальные и неформальные фонды. До 9 класса образование обязательное, и государство покрывает все расходы на обучение школьников. А с 10 по 12 класс — это уже лицеисты, и они должны только убирать за собой, и тогда уже они могут скидываться какими-то деньгами и оплачивать работу уборщицы. Это максимальные расходы", — утверждает Дмитрий Ройбу.

По его словам, в том, что школы буквально наживаются на учениках, виноваты и сами родители, которые, как правило, даже не спрашивают о том, на что тратятся их деньги.

"Виноваты все. И родители, и ученики должны иметь четкую позицию, иметь гордость и не позволять никому ставить себя на колени. У меня есть личный опыт. Родители любят своих детей, и готовы отдавать их в так называемые престижные лицеи, в которых, конечно, есть фонды", — заключил собеседник.