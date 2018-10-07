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Лариса Катринич
© Sputnik / Osmatesco

Катринич: как беременным уберечь ребенка от развития рака

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Директор Онкологического института Лариса Катринич рассказала, что нельзя делать беременным, чтобы не подвергать ребенка развитию онкологических заболеваний.

Ежегодно в Молдове от рака умирают около шести тысяч человек. Все чаще от этого заболевания страдают дети. Многие, слыша такой диагноз у ребенка недоумевают, что могло стать причиной развития онкологического заболевания.

Оказывается, причиной развития детского рака могут стать мутационные изменения, которые происходят еще во время беременности. Для того, чтобы этого избежать, будущим мамам стоит помнить несколько правил. О них в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

"Одна часть причин — это мутационные изменения, либо они передаются по наследству, либо они происходят еще в период беременности. Именно поэтому, мы советует молодым мамам быть очень внимательными относительно образа жизни, солнечных загаров. Они могут думать, что набираются витамина Д, но на самом деле, это может нанести серьезный вред для ребенка. Стоит избегать вирусных заболеваний, так как любое вирусное заболевание может привести к развитию онкологии у ребенка", — отметила собеседница.

Рак является второй из основных причин смерти в мире; так, в 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 млн человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире.

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Теги:
онкологические заболевания, рак, Лариса Катринич, Медицина и здоровье


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