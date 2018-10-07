Дидык: молдавская кухня значительно полезнее европейской

Чешская, американская, немецкая и бельгийская кухни признаны одними из самых вредных в мире. Обилие жирной и жареной пищи отнюдь не способствует укреплению здоровья. Молдавская же кухня является гораздо полезнее. Такое мнение в эфире программы "Утро на Sputnik'e" выразила нутрициолог Екатерина Дидык.

"Путешествуя по Европе, можно понять, что есть там практически нечего. В сравнении с европейскими, нашей молдавской кухне, а также украинской и русской, можно поставить большой плюс. Мы любим первые блюда, салаты, а в некоторых странах даже не знают о существовании первых блюд", — утверждает собеседница.

По ее словам, несмотря на то, что национальные молдавские блюда нельзя назвать основой правильного питания, вреда здоровью они не наносят.

"То, что наша молдавская кухня здоровее остальных, не значит, что она полностью здоровая. Питаясь только плациндами, мамалыгой, токаной и сметаной, сказать, что вы будете полностью здоровы нельзя. Но то, что вы будете здоровее, чем немец — да. Нужно к национальной кухне добавлять больше свежих овощей, и уменьшать количество съеденных плацинд. Наша кухня значительно здоровее остальных", — подчеркнула Екатерина Дидык.