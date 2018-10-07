Голубчук: молдавским консервщикам выгоднее продавать товар на местном рынке

Большая часть консервов, производимых в Молдове, экспортируются в Российскую Федерацию, Белоруссию, Балтийские страны и другие. На полки местных супермаркетов попадает лишь треть продукции.

Несмотря на то, что здесь она продается по более низкой цене, чем за рубежом, местный рынок намного привлекательнее для молдавских консервщиков. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал глава Союза производителей консервов Штефан Голубчук.

"В целом, если взять по всей отрасли, на местный рынок попадает около 30% консервов, остальные идут на экспорт. Внутренний рынок очень интересен для нас, потому что он более рентабельный, потому что затраты не большие на доставку, таможенные пошлины и т.д. При продаже на местном рынке затраты небольшие", — утверждает собеседник.

По его словам, большую часть прибыли от экспорта товара "съедает" логистика. Поэтому несмотря на не высокую цену на товар в Молдове, местный рынок остается привлекательным для производителей.