Пирожок: Ион Друцэ – это посол Молдовы во всем мире

С 10 по 13 октября в Молдове пройдет VI Международный фестиваль "Свидание с Россией". Главной темой мероприятия стал юбилей великого молдавского писателя и драматурга Иона Пантелеевича Друцэ, которому в этом году исполнилось 90 лет.

О значении творчества писателя в молдавской и русской культуре в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

"Этот фестиваль мы посвящаем гению, который своим творчеством и судьбой соединяет наши народы — Иону Пантелеевичу Друцэ, которому в сентябре исполнилось 90 лет. Его творчество и имя счастливо перешли из 20 века в 21. Он наш современник, он рядом с нами, и сейчас трудится в Москве. Есть персоны в каждой нации, которых народ готовит столетиями, и через них вбрасывает в мир свою мудрость, энергию, нравственность и традиции", — отметил Владимир Пирожок.

По словам собеседника, Ион Друцэ является уникальным писателем, который известен не только в Молдове и России, но и во всем мире.

"При всем уважении ко многим писателям и поэтам, Друцэ у нас один. Конечно, он молдавский писатель, но Друцэ принадлежит уже всему миру. Он — величина мирового значения. Друцэ — это посол Молдовы в мире", — уверен продюсер.