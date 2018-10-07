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Владимир Пирожок
© Sputnik / Miroslav Rotari

Пирожок: Ион Друцэ – это посол Молдовы во всем мире

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Тема:
Кинофестиваль "Свидание с Россией" (41)
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О творчестве и роли молдавского писателя и драматурга Иона Друцэ рассказал генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией".

С 10 по 13 октября в Молдове пройдет VI Международный фестиваль "Свидание с Россией". Главной темой мероприятия стал юбилей великого молдавского писателя и драматурга Иона Пантелеевича Друцэ, которому в этом году исполнилось 90 лет.

О значении творчества писателя в молдавской и русской культуре в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

"Этот фестиваль мы посвящаем гению, который своим творчеством и судьбой соединяет наши народы — Иону Пантелеевичу Друцэ, которому в сентябре исполнилось 90 лет. Его творчество и имя счастливо перешли из 20 века в 21. Он наш современник, он рядом с нами, и сейчас трудится в Москве. Есть персоны в каждой нации, которых народ готовит столетиями, и через них вбрасывает в мир свою мудрость, энергию, нравственность и традиции", — отметил Владимир Пирожок.

По словам собеседника, Ион Друцэ является уникальным писателем, который известен не только в Молдове и России, но и во всем мире.

"При всем уважении ко многим писателям и поэтам, Друцэ у нас один. Конечно, он молдавский писатель, но Друцэ принадлежит уже всему миру. Он — величина мирового значения. Друцэ — это посол Молдовы в мире", — уверен продюсер.

Тема:
Кинофестиваль "Свидание с Россией" (41)

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Теги:
Свидание с Россией, Культура и искусство


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