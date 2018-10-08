Ермаков: НАТО наступает на Россию

На последней встрече министров обороны стран НАТО обсуждали проблемы увеличения военной мобильности в Европе, противодействия кибер- и гибридным угрозам и повышения возможностей альянса на южном направлении, сообщил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, при этом основной угрозой "дружно" признали Россию.

"На саммите в открытую заявили о том, что НАТО необходимо развивать потенциал в сфере кибербезопасности именно для противодействия России, голословно обвиняя нашу страну в мнимых нарушениях норм международного права и подрывных действиях. Также изменилась и общая тональность обсуждений. Из натовского лексикона на последней встрече ушел тезис о том, что альянс проводит стратегию диалога с позиции силы. Сейчас о диалоге ничего сказано не было, больше внимания уделяли обвинениям России во всевозможных нарушениях. Цель таких обвинений достаточно ясна — обосновать наращивание военного потенциала блока под предлогом российской угрозы", — сказал эксперт.

НАТО не является оборонительным блоком, агрессивные тенденции и мотивы этой организации очевидны, с горечью констатировал Ермаков.

"Несмотря на все заявления об оборонительном характере альянса, НАТО приобретает все более наступательный характер и наращивает экспедиционные возможности. Сфера военных передислокаций — одна из ключевых тем, объединившая усилия не только НАТО, но и партнеров. В этот раз встречу посетила Федерика Могерини для обсуждений вопросов развития "военного Шенгена" в Европе. Нейтральные страны — Швеция и Финляндия — также прислали своих министров на саммит. И все эти военные приготовления направлены на создание потенциала против России". — резюмировал аналитик.