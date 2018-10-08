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Экономист Владимир Рожанковский
© Photo: Youtube / TeleTrade Russia

Экономист: "Северный поток-2" Европе нужен больше, чем России

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Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил экономист Владимир Рожанковский.

Проект "Северный поток — 2" профинансирован на 70%, заявили представители "Газпрома". По их словам, все участники проекта выполняют свои обязательства.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщил, что компания готова начать поставки газа по "Северному потоку — 2" уже с 1 января 2020 года.

Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владимир Рожанковский, этот проект в большей степени необходим Европе, нежели России.

"Проект не подлежит обсуждению, он нужен для Европы, и даже в большей степени, чем для России. Европа хочет больше гарантий. Вот Меркель постоянно говорит о диверсификации, но смысл в том, чтобы повысить гарантии поставок. Если в каком-то направлении есть риски, то, соответственно, это направление нужно диверсифицировать. По сути, "Северный поток — 2" — это проект Меркель", — отметил экономист.

По его словам, сотрудничество с Россией Европе необходимо по той причине, что трансатлантические поставки газа не рентабельны.

"Есть некий энергобаланс, который еще в 2014 году не позволял сомневаться, что период низких цен закончился. Есть спрос, который не может быть полностью закрыт при помощи альтернативных источников. Трансатлантические поставки сжиженного газа никогда не будут рентабельны. Германии в любом случае придется сотрудничать с Россией, и избежать этого невозможно", — заключил Владимир Рожанковский.

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Теги:
Северный поток-2, Экономика, бизнес и финансы, Политика


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