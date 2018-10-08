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Юрий Чофу
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Эксперт: не исключаю, что на Рышкановке взорвался не газ, а пластит

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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (32)
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Председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы и военный с 30-летним стажем Юрий Чофу высказал свое мнение о кишиневской трагедии 6 октября.

Председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы и военный с 30-летним стажем Юрий Чофу заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что причиной трагедии 6 октября на Рышкановке мог стать вовсе не газовый баллон, а пластит — сильнейшее взрывчатое вещество, с которым работают спецслужбы и которое используют террористы.

"Посмотрев видео с места трагедии, первая мысль у меня была, что это было безоболочное взрывное устройство или пластит — взрывчатка, которой часто пользуются. По комментариям свидетелей появилась версия, что это был взрыв газового баллона", — сказал эксперт.

Собеседник утверждает, что подобные разрушения бытовой газ мог произвести только в случае объемного взрыва, а для этого газ должен был длительное время накапливаться в помещении.

Salvatorii au extras corpurile neînsuflețite a trei persoane
© Youtube / SPCSE al MAI
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"Если допустить, что взорвался бытовой газ, то следует понимать — если взорвется сам баллон, он такой беды не причинит, вылетят окна и двери. Газ может привести к большой трагедии, но для этого газ должен проникнуть во все щели, чтобы произошел объемный взрыв. Впервые вижу, чтобы от одного баллона были такие разрушения. Это нужно сутки, чтобы пропитались три квартиры газом для объемного взрыва", — объяснил Чофу.

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В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник, 8 октября. Эксперты не исключают, что под завалами могут находится тела других жертв.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (32)

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Теги:
взрыв на Рышкановке, взрыв, Кишинев, Юрий Чофу, Кишинев


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