Эксперт: не исключаю, что на Рышкановке взорвался не газ, а пластит

Председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы и военный с 30-летним стажем Юрий Чофу заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что причиной трагедии 6 октября на Рышкановке мог стать вовсе не газовый баллон, а пластит — сильнейшее взрывчатое вещество, с которым работают спецслужбы и которое используют террористы.

"Посмотрев видео с места трагедии, первая мысль у меня была, что это было безоболочное взрывное устройство или пластит — взрывчатка, которой часто пользуются. По комментариям свидетелей появилась версия, что это был взрыв газового баллона", — сказал эксперт.

Собеседник утверждает, что подобные разрушения бытовой газ мог произвести только в случае объемного взрыва, а для этого газ должен был длительное время накапливаться в помещении.

"Если допустить, что взорвался бытовой газ, то следует понимать — если взорвется сам баллон, он такой беды не причинит, вылетят окна и двери. Газ может привести к большой трагедии, но для этого газ должен проникнуть во все щели, чтобы произошел объемный взрыв. Впервые вижу, чтобы от одного баллона были такие разрушения. Это нужно сутки, чтобы пропитались три квартиры газом для объемного взрыва", — объяснил Чофу.

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