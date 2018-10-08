Правозащитник: пострадавшие от взрыва на Рышкановке имеют право на новое жилье

Руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал о правах жильцов дома на Рышкановке, квартиры которых разрушились в результате взрыва в субботу вечером.

Правозащитник: пострадавшие от взрыва на Рышкановке имеют право на новое жилье /

В понедельник члены Кишиневского муниципального совета изменили свое предыдущее решение о приобретении социального жилья для нуждающихся. Согласно последнему постановлению, деньги будут направлены на приобретение жилья, которое будет предоставляться во временное, а не постоянное пользование, как было решено до этого.

Также Муниципальный совет решил выделить из резервного фонда 10 миллионов леев на ликвидацию последствий взрыва: ремонта квартир и обеспечение пострадавших всем необходимым.

По словам главы Центра по защите прав потребителей Дениса Старуша, согласно действующему законодательству, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций лица могут претендовать на новую жилплощадь.

"Есть регламент, есть жилищный кодекс. И если человек лишился жилья не по собственной воле, то есть возможность предоставления ему социального жилья. И представьте себе, сколько людей без квартир, которые стоят в очереди и ждут получения этого жилья", — отметил Старуш в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Однако это не означает, что всем нуждающимся это жилье будет предоставлено. Претендентов слишком много, но возможности местных властей ограничены.

"У местных властей есть реестр нуждающихся в жилой площади, и люди обращаются. Но это не значит, что человек получит жилье. Реальней получить материальную помощь, чем квартиру или иную жилую площадь. Потому что есть дефицит, кризис и мало кто получает такое жилье", — добавил Старуш.

В любом случае, правозащитник рекомендует не опускать руки и добиваться исполнения своих прав. И если нужно обращаться в суд.