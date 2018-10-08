21:56 08 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD16.96
  • RUB0.25
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Денис Старуш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Правозащитник: пострадавшие от взрыва на Рышкановке имеют право на новое жилье

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
164 0 0

Руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал о правах жильцов дома на Рышкановке, квартиры которых разрушились в результате взрыва в субботу вечером.

В понедельник члены Кишиневского муниципального совета изменили свое предыдущее решение о приобретении социального жилья для нуждающихся. Согласно последнему постановлению, деньги будут направлены на приобретение жилья, которое будет предоставляться во временное, а не постоянное пользование, как было решено до этого. 

Юрий Чофу
© Sputnik /
Эксперт: не исключаю, что на Рышкановке взорвался не газ, а пластит

Также Муниципальный совет решил выделить из резервного фонда 10 миллионов леев на ликвидацию последствий взрыва: ремонта квартир и обеспечение пострадавших всем необходимым.

По словам главы Центра по защите прав потребителей Дениса Старуша, согласно действующему законодательству, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций лица могут претендовать на новую жилплощадь.

"Есть регламент, есть жилищный кодекс. И если человек лишился жилья не по собственной воле, то есть возможность предоставления ему социального жилья. И представьте себе, сколько людей без квартир, которые стоят в очереди и ждут получения этого жилья", — отметил Старуш в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Однако это не означает, что всем нуждающимся это жилье будет предоставлено. Претендентов слишком много, но возможности местных властей ограничены.

"У местных властей есть реестр нуждающихся в жилой площади, и люди обращаются. Но это не значит, что человек получит жилье. Реальней получить материальную помощь, чем квартиру или иную жилую площадь. Потому что есть дефицит, кризис и мало кто получает такое жилье", — добавил Старуш.

В любом случае, правозащитник рекомендует не опускать руки и добиваться исполнения своих прав. И если нужно обращаться в суд.

По теме

Погребена заживо: спасатели нашли тело четвертой жертвы взрыва в Кишиневе
Место взрыва в Кишиневе: съемка с дрона
СМИ: среди погибших при взрыве в жилом доме в Кишиневе двое иностранцев
Теги:
права жильцов, взрыв на Рышкановке, взрыв в Кишиневе, Денис Старуш, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подсчет голосов на избирательном участке в Доме конгрессов в Риге
    Не остаться за бортом

    Кандидаты в премьеры Латвии от партий "Согласие" и KPV LV прокомментировали предстоящие переговоры по формированию коалиции после выборов в Сейм.

  • Стройка БелАЭС
    Энергетическая изоляция

    В Литве разрабатывают правила по запрету энергии с БелАЭС – ранее Сейм признал станцию "угрозой национальной безопасности".

  • Таллиннское горсобрание
    Всех посчитал

    Депутат-консерватор Таллиннского горсобрания озаботился количеством граждан России в школах эстонской столицы.

  • Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, фото из архива
    Язык науки

    Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр рассказал, почему в республике наблюдается большой интерес к русскому языку.

  • Доллары США
    Коррупции – бой!

    Следственный комитет Армении в рамках дел о коррупции предъявил обвинения уже больше ста чиновникам.

  • Аэропорт Алматы
    Мне бы в небо!

    Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.

  • Мигалка. Архивное фото
    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

  • Главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова
    Кем быть?

    В РАНХиГС рассказали, какие направления в приоритете у узбекских студентов, которые приезжают учиться в Россию.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
Страшные кадры: разрушения от взрыва в доме и работа спасателей
Salvatorii au extras corpurile neînsuflețite a trei persoane
Погребена заживо: спасатели нашли тело четвертой жертвы взрыва в Кишиневе
Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения
Когда взрывается газ и почему

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться