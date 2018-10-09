Юрист: что делать, если у соседей газовый баллон

Адвокат, специализирующийся в решении проблем муниципального хозяйства, Раду Бушилэ рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что делать, если квартира ваших соседей несет угрозу всему дому.

Трагедия 6 октября в секторе Рышкановка, в результате которой погибли, как минимум 4 человека, включая ребенка, заставила задуматься каждого жителя многоквартирного дома о том, что его жизнь и безопасность зависят не только от него лично, но и от соседей.

Попытка сэкономить, установив газовый баллон, может обернуться чудовищной трагедией. Подобные случаи происходят, увы, во всем мире, включая и ту его часть, которую принято называть высокоразвитой и цивилизованной.

Что делать, если вы знаете, что ваши соседи незаконно использую газовый баллон и ваше убеждение и просьбы на них не действуют?

На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил адвокат, специализирующийся в решении проблем муниципального хозяйства, Раду Бушилэ.

"Нужно звонить в полицию, на номер 112, просто позвоните, не нужно идти в полицию. Объясните им ситуацию, и они уже сами пришлют либо газовые службы и пожарных, либо полицию. Они уже на месте разберутся с ситуацией. Проверят законность установки и техническое состояние газового баллона. Если все в порядке, они будут иметь на учете этих жильцов, если нет — они примут соответствующие меры", — разъяснил юрист.