Политолог: Британия выдвинула новые обвинения против России

Британские спецслужбы заявили премьеру Терезе Мэй, что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и использовать свое присутствие там для влияния на Запад. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщает РИА Новости.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал данную информацию.

"В последнее время британские спецслужбы чрезвычайно активно делают заявления своему премьер-министру и транслируют те или иные сентенции на весь мир. Подобная чрезвычайная публичная активность британских спецслужб, причем, в таком провокативном характере, указывает на то, что явно разогревается информационная площадка. Так активны они были накануне мировых войн и в разгар холодной войны, когда мир стоял на пороге глобального катаклизма. Я не могу предположить, что они сошли с ума, потому что это профессионалы высокого уровня. Конечно, мы прекрасно понимаем, что случилось с Ливией, и куда они за уши пытаются притянуть и нас. Западная коалиция, по сути, разрушила эту некогда успешную страну. И то, что лидер Ливии с удовольствием сотрудничал с западным миром, их не остановило", — сказал Мартынов.

Ливия практически не существует сейчас как государство, считает политолог, а активность спецслужб Британии наводит на "нехорошие" мысли.

"Когда они говорят, что русские хотят что-то сделать Ливии, нечего там делать уже — формально страна существует, но на самом деле на территории бывшей Ливии сегодня — бандформирования, контролирующие свои отдельные кусочки, нищета, огромное количество беженцев. Я буду рад ошибиться, но подобная чрезвычайная активность британских спецслужб, как правило, происходит накануне грандиозных событий", — резюмировал эксперт.