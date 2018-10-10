16:40 10 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Сергей Галиев
© Photo: РИСИ

Аналитик: почему в Румынии провалился референдум о запрете однополых браков

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
119 0 0

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Галиев прокомментировал причины низкой явки на румынский референдум о фактическом запрете легализации однополых браков в стране.

В Румынии провалился референдум по закреплению в конституции страны определения брака как союза мужчины и женщины, по сути — о запрете однополых браков. Причина — низкая явка участников. На плебисцит пришли 20,41% граждан, имеющих право голоса, при минимальном пороге в 30%.

Одна из причин провала референдума — это то, что государство проигнорировало это событие и не оказало поддержки консервативным и клерикальным силам, уверен эксперт РИСИ Сергей Галиев.

"Было сделано достаточно много, чтобы этот референдум провалить, обычно, если мы говорим о подобных инцидентах в Европе, например, в Венгрии, то в тех государствах подобные начинания поддерживаются властями. Там консервативную, просемейную позицию занимает официальная власть. Это сильно увеличивает шансы успеха мероприятий", — сказал эксперт.

Плебисцит, его тема, не совпали с официальной политикой Брюсселя в этом направлении, пояснил аналитик.

"Там, в Брюсселе, продолжают продавливать идеи гендерной идеологии, и естественным продолжением этих концепций является как раз легализация однополых браков", — отметил Галиев.

Помимо этого, не стоит забывать и экономический момент, а также разочарование населения Румынии в вере изменить собственную жизнь и судьбу — такого мнения придерживается эксперт.

"Людям в Румынии на данный момент не до политики, они сейчас выживают всеми возможными способами. Также негативное влияние на явку оказало и низкое доверие к властным институтам страны, к законодательным инициативам, референдумам, люди не верят, что от них что-то зависит", — резюмировал аналитик.

По теме

Румыния дарит Молдове книги русских писателей
Скандал: Румыния претендует на молдавский орган
Теги:
однополые браки, референдум, Румыния, Румыния


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Домский собор и флаги Латвии
    Смена ориентации

    Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    АЭС раздора

    Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.

  • Рабочие монтируют солнечные панели
    Солнечная Эстония

    В разных регионах Эстонии планируется построить новые солнечные электростанции, общая мощность которых составит семь мегаватт.

  • Города мира. Женева
    Встречи в Женеве

    Глава МИД Южной Осетии рассказал о ходе дискуссий в Женеве и объяснил, почему их актуальность будет сохраняться.

  • Домский собор и флаги Латвии
    Смена ориентации

    Почти четверть жителей Латвии не считают, что страна обязательно должна сохранить ориентацию на Запад при новом правительстве, показал опрос.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    АЭС раздора

    Министр иностранных дел Литвы заявил, что для республики неприемлемы "минимальные" стандарты ядерной безопасности БелАЭС.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Леонид Ильич Брежнев
Брежнев в Молдове - редкие кадры
Фестиваль живых башен в Испании
Фестиваль "живых башен" в Испании - как это было
Прогноз численности населения Молдовы
Население Молдовы - прогнозы по численности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться