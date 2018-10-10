Аналитик: почему в Румынии провалился референдум о запрете однополых браков

В Румынии провалился референдум по закреплению в конституции страны определения брака как союза мужчины и женщины, по сути — о запрете однополых браков. Причина — низкая явка участников. На плебисцит пришли 20,41% граждан, имеющих право голоса, при минимальном пороге в 30%.

Одна из причин провала референдума — это то, что государство проигнорировало это событие и не оказало поддержки консервативным и клерикальным силам, уверен эксперт РИСИ Сергей Галиев.

"Было сделано достаточно много, чтобы этот референдум провалить, обычно, если мы говорим о подобных инцидентах в Европе, например, в Венгрии, то в тех государствах подобные начинания поддерживаются властями. Там консервативную, просемейную позицию занимает официальная власть. Это сильно увеличивает шансы успеха мероприятий", — сказал эксперт.

Плебисцит, его тема, не совпали с официальной политикой Брюсселя в этом направлении, пояснил аналитик.

"Там, в Брюсселе, продолжают продавливать идеи гендерной идеологии, и естественным продолжением этих концепций является как раз легализация однополых браков", — отметил Галиев.

Помимо этого, не стоит забывать и экономический момент, а также разочарование населения Румынии в вере изменить собственную жизнь и судьбу — такого мнения придерживается эксперт.

"Людям в Румынии на данный момент не до политики, они сейчас выживают всеми возможными способами. Также негативное влияние на явку оказало и низкое доверие к властным институтам страны, к законодательным инициативам, референдумам, люди не верят, что от них что-то зависит", — резюмировал аналитик.