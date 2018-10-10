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Зверев Виталий
© Photo: Фармацевтический вестник

Ученый: вакцинация продлила жизнь человека на 20 лет

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Активная вакцинация населения Земли в последние 50 лет позволила значительно снизить смертность от инфекционных заболеваний и, таким образом, продлить продолжительность жизни человека на несколько десятков лет.

По словам директора ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академика Российской академии наук Виталия Зверева, на фоне активной кампании антивакцинаторов почему-то многие забыли, что еще 50 лет назад именно инфекционные болезни были на первом месте по смертности. Причем, не только в развивающихся, но и довольно развитых странах.

"Только когда появились прививки эту высокую смертность удалось значительно снизить. Сейчас ученые подсчитали, что средняя продолжительность жизни в XX веке увеличилась на 25 лет, из которых 20 лет принадлежит вакцинации. Только за счет того, что мы вакцинировали от всех этих болезней, появилась возможность жить дольше", — рассказал ученый в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.

Но и в XXI веке, говорит Виталий Зверев, остаются страны, которые не могут наладить четкую систему вакцинации. Это, наряду с активным антипрививочным движением последних лет, вносит негативный вклад в общемировую статистику смертности.

"600-700 тысяч детей умирают от кори, от которой вообще никто умирать не должен, потому что есть надежная прививка. То же касается кокковой инфекции, то же касается пневмококковой инфекции. Потому что нельзя забывать, что кроме высокой смертности это провоцирует еще и серьезные осложнения. Как только уровень привитости населения снижается, то начинается расти заболеваемость, и, соответственно, смертность", — добавил российский ученый. 

Корь
© Sputnik /
Корь - риски, симптомы и профилактика

Поэтому отказ от вакцинации — большая ошибка, независимо от того, по религиозным мотивам люди не хотят прививаться или нет, уверен ученый. Антивакцинальная компания, которую разворачивают, как правило, не специалисты, которые ничего не понимают в механизме действия вакцин, наносит непоправимый вред. Поскольку люди вначале отказываются от вакцинации, а затем теряют своих детей.

"Такой массовый отказ непонятен, он говорит лишь о низком уровне культуры в определенных слоях населения, о том, что врачи не занимаются тем, чем они должны заниматься, — пропагандировать и рассказывать, что никакого вреда от вакцин нет и быть не может. Что касается религиозных побуждений, я могу сказать только то, что православная церковь никогда не выступала против прививок. Наоборот, отказ от прививок, отказ от лечения рассматривается как грех, когда человек не следит за своим здоровьем", — заключил Виталий Зверев.

Согласно данным Национального агентства общественного здоровья Молдовы, с 1 января по 9 октября этого года в республике подтверждено 295 случаев заболевания корью.

Пик заражения вирусом пришелся на август, когда было официально зарегистрировано 239 больных.

С начала осени в республике выявлено 17 случаев заболевания корью, а 25 сентября подтвердилось еще шесть.

Единственным способом защитить ребенка от заболевания является вакцинация. Вспышка кори привела к увеличению числа вакцинированных, однако в республике до сих пор остаются те, кто отказывается от прививки.

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Теги:
антивакцинаторство, эпидемия кори, корь, вакцинация, продолжительность жизни, Виталий Зверев, Медицина и здоровье


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