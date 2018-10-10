Евродепутат: законодатели решили приблизить Молдову к ЕС, из которого все бегут

Депутат Европейского парламента из Великобритании Натан Джилл прокомментировал радиостудии Sputnik Молдова намерение молдавских законодателей в ближайшие дни изменить конституцию путем включения в нее положения об евроинтеграции, как о политическом курсе страны.

Депутаты парламента рассмотрят соответствующую законодательную инициативу о внесении изменений в конституцию на этой неделе. Решение было принято постоянным Бюро парламента на основании отчета парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Натан Джилл уверен, что эта инициатива направлена на сближение с Европейским союзом. Что, по его мнению, вызывает недоумение, поскольку тема евроинтеграции в Молдове педалируется тогда, когда из Евросоюза выходят даже те, кто стоял у его истоков.

"Британия, будучи одной из самых больших экономик Европы, проголосовала за то, чтобы выйти из этой группы. Потому что наши люди видят, что реально означает членство в Евросоюзе. А это означает, что вы должны отказаться от своих границ, отказаться от налогов, отказаться от всего, что делает вас такими, какие вы есть. Это все вдруг начинает управляться из Брюсселя", — отметил собеседник в программе "Экспертиза".

© Sputnik / Osmatesco Волницки: почему евроинтеграция в Молдове уже не тренд сезона

О необходимости изменить Конституцию до выборов ранее говорил спикер парламента Андриан Канду. Он отметил, что демократы, кому принадлежит инициатива, будут вести переговоры с коллегами из других парламентских фракций с тем, чтобы было обеспечено необходимое для изменения конституции количество голосов.

"Мы будем вести переговоры с коллегами из либеральной и либерально-демократической партии", — отметил Канду.

По его словам, включение в Конституцию положения об евроинтеграции "важно для нас не только по политическим, но и по экономическим мотивам, потому что в этом случае все ответственные лица смогут претворять в жизнь необходимые нормы, которые прописывает евроинтеграционная линия".

Согласно статье 143 Конституции Молдовы, изменения в Основной закон страны могут быть внесены, если за них проголосуют две трети депутатов парламента.