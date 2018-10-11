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Политолог Леонид Крутаков
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Крутаков: карты Европы и мира в будущем могут выглядеть иначе

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Политолог, публицист и преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве России прокомментировал высказывания Федерики Могерини.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала Евросоюз мировой культурной супердержавой, сообщает РИА Новости.

"Культура является неотъемлемой частью нашей европейской внешней политики. Мы, европейцы, по определению "мягкая сила". И даже сейчас, когда мы вкладываем больше, чем когда-либо, в развитие нашей "жесткой силы" — что порой необходимо — нашей европейской обороны, нашей стратегической автономии, которая может понадобиться, мы продолжаем быть культурной сверхдержавой", — заявила Могерини на открытии книжной ярмарки во Франкфурте.

Слова главы европейской дипломатии следует трактовать как констатацию факта утраты Европой культурного лидерства — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, публицист и преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

"Надо понимать, что миф о некоем культурном лидерстве Европы является центральным мифом западного мира. И колониализм Европы подавался не как грабеж и завоевание, а как экспорт цивилизации и прогресса в отсталые страны. Поэтому Могерини всего лишь констатирует то, что является центральной основой матрицы Европы. Но когда этот тезис выбрасывается в культурное пространство на таком уровне, это значит, что Европа теряет свое культурное лидерство", — сказал эксперт.

Мир меняется слишком стремительно и сложно понять к чему приведут эти изменения, уверен политолог.

"Эти заявления означают, что не только политическая повестка меняется, не только ломается мировая экономика, но идут еще и мощнейшие культурные сдвиги во всем мире. Мы наблюдаем процесс формирования новых социально-политических формаций, и к чему он приведет, как будет выглядеть карта Европы и мира после этого — трудно предсказать", — резюмировал Крутаков.

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Теги:
лидерство, культура, Евросоюз, Леонид Крутаков, Евросоюз


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