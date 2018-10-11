Выживший при взрыве на Рышкановке: погибшая женщина долго звала на помощь

Чудом спасшийся в ночь на 7 октября Александр Мокряк рассказал о том, что было сразу после взрыва.

Александр Мокряк выжил после взрыва в ночь на воскресенье 7 октября в многоэтажном жилом доме на Рышкановке, лишившись жилья и практически всего имущества. В эфире радиостудии Sputnik Молдова он рассказал о том, что успел почувствовать перед катастрофой, а также о том, ощущал ли он запах газа или пороха.

"В начале все затряслось — а я пережил три землетрясения и подумал, что на этот раз 9-10 баллов. Потом произошел глухой, сильнейший взрыв, и я успел понять, что это не салют, который бывает недалеко, в заведениях рядом, где празднуют свадьбы. Окно перед взрывом у меня было открыто, я смотрел фильм, и кроме запаха свежего воздуха ничего не ощущал. После взрыва — даже если запах был, то я был без сознания и ничего не почувствовал", — сказал Мокряк.

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В квартиру Мокряка провалились квартиры сверху, в том числе к нему упали и люди. Погибшая женщина, мать погибшего ребенка, по словам очевидца, долгое время звала на помощь.

"Я начал толкать бетонную плиту — ничего не получалось. Начал оценивать обстановку — смотреть по сторонам. И слышал, как сосед мой с 17 этажа звал сына, и еще откуда-то был слышен долгое время голос его жены: "помогите, помогите, помогите…". Голос ее звучал периодически", — сказал собеседник.