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Александр Одинцов
© Sputnik / Сергей Цуркану

Мунсоветник: пока нет однозначного ответа, что делать с домом на Рышкановке

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Член Кишиневского муниципального совета от ПСРМ Александр Одинцов утверждает, что мнения экспертной комиссии о дальнейшей судьбе дома на Рышкановке, пострадавшего от взрыва, разделились.

Доступ в подъезд дома на Рышкановке, в котором произошел взрыв, остается закрытым. Всего в результате ЧП в ночь на воскресенье были полностью разрушены шесть квартир, многие другие нуждаются в капитальном ремонте.

В четверг, на специальном совещании с участием всех структур, задействованных в ликвидации последствий взрыва на Рышкановке, премьер-министр страны Павел Филип отметил, что согласно предварительным выводам экспертов, пострадавший жилой блок может быть восстановлен, а его жильцы в будущем могут вернуться в свои квартиры. 

По информации муниципального советника Александра Одинцова, пока никто однозначно не может сказать, подлежит дом ремонту или нет.

"Мы не знаем, что делать с этим зданием. Вчера работала комиссия, были приведены туда аксакалы строительства, руководители еще советских строительных трестов, к примеру, директор "Монолита". По моей информации, а она не была опубликована, мнения разошлись. Половина специалистов высказались, что здание непригодно для эксплуатации и его необходимо разбирать. Половина сказали, что, в принципе, можно восстановить", — отметил Одинцов в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Александр Мокряк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, проблема также заключается и в том, что пока ни одна строительная компания не выразила желания заняться ремонтными работами. В результате взрыва появилась угроза обрушения здания.

Чтобы предотвратить падение конструкции, с девятого по 13-й этаж были установлены специальные металлические опоры. Также специалисты констатировали, что деформаций в вертикальных стенах с первого по 10 этаж нет. Экспертам остается точно выяснить степень повреждений верхних этажей, для чего будет проведена точная экспертиза.

"Необходимо провести ультразвуковую экспертизу, надо проверить соединение плит — осталось оно прежним или разорвано. Надо сделать лазерную экспертизу, посмотреть на сколько градусов отклонились стены. По словам специалистов, если нет вертикальной деформации, то здание подлежит восстановлению", — добавил собеседник.

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Ранее муниципальный совет Кишинева выделил 23 миллиона леев на ликвидацию последствий происшествия. Три миллиона будут распределены между пострадавшими в качестве материальной помощи. Десять миллионов леев будет направлено на покупку жилых помещений маневренного фонда. Их предоставят гражданам, оставшимся без крыши над головой. Еще десять миллионов пойдет на ремонтные работы.

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Теги:
дома на Рышкановке, взрыв газа, Александр Одинцов, Бедствия и чрезвычайные происшествия


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