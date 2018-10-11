Эксперт: нелегальным мигрантам в России придется тяжело

В России, за помощь в нелегальной миграции предлагается наказывать виновных лиц или штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или принудительными работами на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок — именно такие наказания предусматривает проект закона, внесенного в Госдуму.

Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов прокомментировал для Sputnik проект данного закона и возможные последствия от его принятия.

"Постановка на миграционный учет, это первая проблема, с которой сталкиваются иностранцы в России. Понятно, что иностранцы массово шли в посреднические структуры, которые им готовили эти документы. Если эти бизнес-структуры будут ужимать, получится палка о двух концах: с одной стороны, каждый мигрант, который покупает регистрацию в таких структурах, приобретает незаконную возможность пребывания в России, однако при этом немного защищен", — сказал эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кантаржи: большинство молдавских мигрантов по-прежнему уезжает в Россию

Ужесточение контроля за деятельностью посредников, помогающих мигрантам в регистрации, усложнит нахождение иностранцев на территории РФ, уверен собеседник.

"Если у мигранта не будет возможности приобрести такую регистрацию, то возрастет число подпольных организаций, которые будут это делать менее явно, и мигранты будут приобретать полностью нелегальный учет, без занесения в базы данных. Безусловно, все нелегальные мигранты подлежат административному выдворению, которое бывает принудительным и добровольным, когда гражданину дается срок на выезд из РФ. Согласно этому законопроекту, произойдет ужесточение контроля за посредническими структурами, которые недобросовестно пользуются огромными миграционными потоками в России", — резюмировал Михайлов.