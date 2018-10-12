Гаспарян: дело Вышинского используется как страшилка для борьбы с инакомыслием

В пятницу, 12 октября, исполняется 150 дней с момента ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В этой связи перед зданием МИА "Россия Сегодня" прошла акция в поддержку журналиста. Добровольцы держали в руках составные части портрета Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason.

Ситуация со свободой слова и СМИ в странах ОБСЕ далека от удовлетворительной>>>

Политолог, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян назвал суд над Вышинским "планомерным издевательством над человеком".

"Я не думаю, что нам стоит в скором времени стоит ожидать выход Кирилла Вышинского на свободу. В силу хотя бы того обстоятельства, что украинская сторона пока всеми возможными ресурсами демонстрирует, что она намерена провести это постыдное судилище над журналистом за исполнение им своих профессиональных обязанностей в полном объеме", — отметил политолог.

Согласно инсайдерской информации, которую озвучил Гаспарян, к обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, Вышинскому могут добавить статью "Терроризм", а это означает, что речь пойдет о пожизненном заключении.

В комментарии для Sputnik Гаспарян добавил, что руководство Украины вряд ли вмешается в судилище над Вышинским. Во-перовых, говорит он, таким образом демонстрируется верность Западу в борьбе с "русскими пропагандистами". Во-вторых, дело Вышинского используется для окончательного подавления инакомыслия.

"Это демонстративное судилише, издевательство над Кириллом Вышинским позволяет показать украинскому обывателю, что если кто-то чем-то там недоволен и готов выступать, то к нему будут применены похожие меры и никто за них не заступится. То есть все строится на уничтожение любого инакомыслия. А это означает, к сожалению, что над Кириллом Вышинским продолжатся планомерные издевательства", — добавил он.

В то же время, по мнению Гаспаряна, определенные надежды на освобождение связаны с его обменом на Олега Сенцова, который был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов.

Выступит ли мировое сообщество в защиту Кирилла Вышинского>>>

Однако для этого по делу Вышинского должно быть вынесено окончательное решение суда, а это может произойти, как считают адвокаты журналиста, ближе к декабрю.

Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.