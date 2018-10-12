Кунев: как в Молдове обеспечить своим детям безбедную жизнь

Президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Молдовы рассказал о том, куда пойти учиться молодому человеку в нашей стране.

Куда пойти учиться — этот вопрос всегда занимал не только выпускников школ и лицеев, но, разумеется, и их родителей, особенно сейчас, когда информационные технологии развиваются в геометрической прогрессии, а некоторые профессии исчезают и появляются новые. На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил президент блокчейн-ассоциации Молдовы и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев.

"Родители, которые думают о будущем своего ребенка, должны понимать какие профессии исчезнут либо серьезно трансформируются. Не так давно в Европе было 10000 каретных мастерских. Сейчас их осталось несколько штук, но недавно это было перспективной профессией и существовали целые династии", — отметил эксперт.

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Без знаний в области информационных технологий в наше время никак не выжить и не преуспеть, однако лучше всего иметь при этом и дополнительную прикладную специальность, уверен собеседник.

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"Думать о будущем — и легко, и сложно. Во-первых — программирование обязательно должно присутствовать при выборе будущей профессии. Но идеально, когда это программирование плюс что-то. Программирование плюс медицина. Вы прекрасно разбираетесь в какой-то отрасли медицины, но владеете еще и программированием. Ваша ценность возрастает в разы. Биология плюс программирование. Журналистика плюс программирование. То есть к программированию должна прилагаться специализация в прикладной отрасли. Если у вас это есть — ваше будущее на 10-15 лет безоблачно", — резюмировал Кунев.