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Экономист Владимир Рожанковский
© Photo: Youtube / TeleTrade Russia

Финансист: ждет ли мир новый финансовый кризис

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Эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский прокомментировал доклад МВФ о мировой финансовой стабильности.

Неутешительный прогноз относительно ближайших экономических перспектив содержится в докладе МВФ о мировой финансовой стабильности, обнародованном в октябре, сообщает РИА Новости. Эксперты МВФ констатируют: правительства большинства стран провалили реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы — в первую очередь от рискованных и необдуманных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад.

МВФ в этом отношении стоит доверять — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал Эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский.

"Задача МВФ — призвать всех к порядку. Чтобы большие страны не слишком сильно выращивали дефицит своих бюджетов, не сильно гнались за увеличением своего суверенного долга, маленькие страны их слушались, и слушались МВФ. В общем, роль этакого экономического "санитара леса". Поэтому МВФ не сильно ангажированы. И там присутствует помимо Большой семерки еще и Китай, Россия, и другие страны, которые являются донорами МВФ, что накладывает определенный отпечаток на тон мирового кредитора" — объяснил эксперт.

Евро и доллары, архивное фото.
© Sputnik / Anton Denisow
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Одним из главных источников нового кризиса может стать Китай, где до угрожающих масштабов расширился сектор теневого кредитования. Также, еще один повод для опасений — рост международных банков вроде JPMorgan и Industrial and Commercial Bank of China в масштабах, превосходящих крупнейшие финансовые учреждения накануне кризиса 2008 года. Ну и третий опасный симптом для мировой экономики — торговые войны.

Собеседник утверждает, что в 2018 году положение дел в мировой экономике все же не столь печальное как 10 лет назад.

"Сейчас ситуация лучше, чем она была в 2007 году, тогда самой большой проблемой "пузырей" был их усилитель, кредитное плечо, то, что покупаются какие-то странные ценные бумаги под кредитное плечо. Кстати это было отчасти и причиной Великой депрессии в 20-е годы ХХ века. Не просто купили акции, а купили их на заемные деньги у банков. По сути кризис 2007 года можно сравнивать с Великой депрессией", — резюмировал Рожанковский.

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Накануне кризиса 2008 года среднее соотношение глобального долга к ВВП составляло 36 процентов, а сейчас — более 50 процентов. Сумма астрономическая: 182 триллиона долларов. Международный валютный фонд предупреждает: если финансовую систему не удастся реформировать, коллапса не избежать.

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Теги:
экономический кризис, МВФ, банки, Китай, США, Экономика, бизнес и финансы


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