Финансист: ждет ли мир новый финансовый кризис

Неутешительный прогноз относительно ближайших экономических перспектив содержится в докладе МВФ о мировой финансовой стабильности, обнародованном в октябре, сообщает РИА Новости. Эксперты МВФ констатируют: правительства большинства стран провалили реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы — в первую очередь от рискованных и необдуманных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад.

МВФ в этом отношении стоит доверять — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал Эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский.

"Задача МВФ — призвать всех к порядку. Чтобы большие страны не слишком сильно выращивали дефицит своих бюджетов, не сильно гнались за увеличением своего суверенного долга, маленькие страны их слушались, и слушались МВФ. В общем, роль этакого экономического "санитара леса". Поэтому МВФ не сильно ангажированы. И там присутствует помимо Большой семерки еще и Китай, Россия, и другие страны, которые являются донорами МВФ, что накладывает определенный отпечаток на тон мирового кредитора" — объяснил эксперт.

© Sputnik / Anton Denisow Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса

Одним из главных источников нового кризиса может стать Китай, где до угрожающих масштабов расширился сектор теневого кредитования. Также, еще один повод для опасений — рост международных банков вроде JPMorgan и Industrial and Commercial Bank of China в масштабах, превосходящих крупнейшие финансовые учреждения накануне кризиса 2008 года. Ну и третий опасный симптом для мировой экономики — торговые войны.

Собеседник утверждает, что в 2018 году положение дел в мировой экономике все же не столь печальное как 10 лет назад.

"Сейчас ситуация лучше, чем она была в 2007 году, тогда самой большой проблемой "пузырей" был их усилитель, кредитное плечо, то, что покупаются какие-то странные ценные бумаги под кредитное плечо. Кстати это было отчасти и причиной Великой депрессии в 20-е годы ХХ века. Не просто купили акции, а купили их на заемные деньги у банков. По сути кризис 2007 года можно сравнивать с Великой депрессией", — резюмировал Рожанковский.

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Накануне кризиса 2008 года среднее соотношение глобального долга к ВВП составляло 36 процентов, а сейчас — более 50 процентов. Сумма астрономическая: 182 триллиона долларов. Международный валютный фонд предупреждает: если финансовую систему не удастся реформировать, коллапса не избежать.