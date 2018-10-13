Палий: как при помощи астрологии заработать состояние

Как знание астрологии может помочь в проведении финансовых операций, рассказывает астролог Лучия Палий.

Фондовая биржа, финансовый рынок, Форекс — эти понятия знакомы тем, кто пытался заработать состояние при помощи покупки-продажи акций. Кому-то действительно удалось за счет этого стать состоятельнее, ну а кто-то потерял на этом все сбережения.

Секретом проведения успешных финансовых операций в эфире программы "Утро на Sputnik'e" поделилась астролог Лучия Палий. По ее словам, знание астрологии поможет заработать состояние.

"Несколько лет назад меня попросили сделать прогноз для финансового рынка, и я заметила, что в положительные дни курс немного растет, а в отрицательные он падает", — отметила собеседница.

Соответственно, все финансовые операции стоит проводить только в положительные дни. Астролог также рассказала о том, на какие числа они приходятся в октябре.

"Отрицательные дни в октябре — это 8 число, 11, с 16 по 18, с 23 по 25 и с 30 по 31", — пояснила Палий.