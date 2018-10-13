Тырсынэ: сколько стоят молдавские грецкие орехи в ЕС

Молдова располагается на третьем месте поставщиков грецких орехов в Европейский союз, уступив лишь США и Чили. Сейчас объем собираемого в Молдове урожая в среднем составляет около 33-35 тысяч тонн орехов.

В будущем производители планируют увеличить этот показатель до 70 тысяч тонн. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал руководитель Ассоциации производителей орехов в Молдове Олег Тырсынэ.

"В прошлом году мы произвели в Молдове примерно 43 тысячи тонн грецкого ореха. Про миндаль и фундук меньше информации. Это был рекорд для Молдовы, потому что обычно мы собираем 33-35 тысяч тонн орехов в скорлупе. Постепенно это производство растет, из-за входа в плодоношение посаженных садов. Надеемся, что достигнем уровня в 60-70 тысяч тонн", — отметил эксперт.

Собеседник также рассказал о том, сколько стоят молдавские грецкие орехи за рубежом.

"На внешнем рынке цена — от семи до 10 евро за килограмм грецких орехов. На внутреннем рынке цена варьировалась от 100 до 130 леев за микс в виде половинок и примесей", — подчеркнул Тырсынэ.

По его словам, около 95% всей ореховой продукции, произведенной в Молдове, идет на экспорт.