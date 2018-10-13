Географ: что роднит гагаузов, якутов и чувашей

Гагаузы, проживающие в Молдове, очень схожи с якутами и чувашами, утверждает географ Дорин Лозовану. В эфире программы "Экспертиза" он рассказал о том, что роднит эти народы.

"Конечно, есть схожесть. Хотя в Гагаузии многие думают, что они единственный тюркский православный народ. Кроме них, есть еще чуваши и якуты, которые также являются тюркскими православными народами", — утверждает собеседник.

Большинство современных тюрок представлены мусульманами, но есть также и православные, которыми в большинстве являются гагаузы, якуты и чуваши.

"Тюркский народ очень большой. Гагаузы — это западная конечность тюркского мира, а далеко на Востоке и Севере прослеживаются и другие, которые также являются православными. Из таких народов, которые имеют свои государственные образования — автономии, — это гагаузы, якуты и чуваши", — заключил Лозовану.