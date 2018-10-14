Дидык: что изменится в организме после отказа от сахара

О том, что сахар — "белый яд", знают, наверное, все. Но отказаться от него может далеко не каждый. Привычку пить сладкий чай или кофе вместе с конфеткой или свежей выпечкой многие эксперты сравнивают даже с привычкой курить.

На самом деле, отказавшись от сахара, улучшится не только ваше здоровье, но и внешний вид. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Во-первых, ваша кожа станет красивее, свежее, моложе. У кого есть купероз, начнет снижаться, морщин станет проглядывать меньше, а любые высыпания уменьшатся. Но это произойдет, если вы не на неделю отказались от сахара, а хотя бы на несколько месяцев", — отметила специалист.

По словам собеседницы, частое употребление сахара снижает уровень энергии человека.

"У нас за энергию отвечают митохондрии — своего рода электростанции. Когда вы не даете организму допинг в виде сахара, организм начинает их вырабатывать гораздо больше, и человек понимает, что у него энергии становится гораздо больше", — заключила Дидык.