Комендант: вот почему молдавские женщины не хотят рожать второго ребенка

В жизни почти каждой женщины наступает момент, когда она задумывается стать матерью. Омрачить это счастливое событие могут лишь тяжелые роды, с которыми часто сталкиваются молдавские женщины. Причиной этого могут стать не только физиологические проблемы, но и халатное отношение медицинского персонала.

Как отметила в эфире программы "Утро на Sputnik'e" акушер-гинеколог Родика Комендант, желание женщины рожать второго ребенка напрямую зависит от того, как прошли ее первые роды.

"Согласна, что нужно ставить больший акцент на коммуникационные навыки общения с пациентом. Без этого мы будем иметь все больше недовольных пациенток. Есть исследование, что желание женщины рожать второго ребенка во много зависит от того, какие воспоминания у нее остались после первых родов", — утверждает собеседница.

По ее словам, по статистике, у большинства женщин в Молдове плохие воспоминания о первых родах.

"Исследования показывают, что женщины остаются недовольны даже самыми простыми вещами. К примеру, что в родильном зале присутствовало больше людей, чем нужно, что ей не разрешили быть с мужем, что дверь была открыта, а это ведь конфиденциально, что врач говорил по телефону и т.д.", — заключила Комендант.