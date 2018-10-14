Хармелина: в молдавском обществе до сих пор есть стереотипы о женщинах

О предстоящем женском форуме в Молдове в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала директор Еврейского культурного центра КЕДЕМ Стелла Хармелина.

В Молдове 28 октября пройдет женский форум, где обсудят проблемы, с которыми приходится сталкиваться современным женщинам, а также пути их решения.

О целях мероприятия в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала директор Еврейского культурного центра КЕДЕМ Стелла Хармелина.

"Ближайшее крупное мероприятие — это женский форум. Он состоится в Молдове впервые. Главная его задача — оговорить и раскрыть потенциал современной женщины. Наша жизнь очень динамична, а женщина должна быть и красивой, и ухоженной, и при этом делать карьеру и саморазвиваться, быть хорошей мамой и все успевать. Этот форум ставит цель — понять, какие задачи может решать современная женщина", — отметила Хармелина.

По словам собеседницы, несмотря на значительный прогресс в борьбе женщин за свои права, в Молдове до сих пор остались стереотипы, связанные с ними.

"Несмотря на то, что женщины уже много десятилетий бьются за эмансипацию, и уже много было выиграно, в подсознании, на бытовом уровне все равно осталось особое отношение к женщине, подверженное стереотипам", — заключила Хармелина.