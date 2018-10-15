Тырсынэ: обогатит ли Молдову грецкий орех

Многие эксперты считают, что выращивание орехоплодных культур необходимо сделать стратегическим направлением развития сельского хозяйства Молдовы. Прибыль от его экспорта составляет более 100 миллионов долларов в год.

"Об этом говорят уже не меньше 10-15 лет. И мы придерживаемся этой цели. Каждый год мы высаживаем от 1000 до 2000 гектар садов грецкого ореха. Сейчас начали активно сажать и фундук", — заявил руководитель Ассоциации производителей орехов в Молдове Олег Тырсынэ в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Для того, чтобы получать большую прибыль от экспорта орехов, необходимо популяризировать молдавскую продукцию, считает эксперт.

"В этом году на уровне Ассоциации мы создали и бренд для молдавской ореховой продукции. Это своего рода коммерческая марка, которую мы будем популяризировать на различных выставках, чтобы люди узнавали молдавскую продукцию. Мы стараемся продвигать только те сорта, которые дают хороший урожай и качественное ядро", — заключил Олег Тырсынэ.