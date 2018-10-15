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Атнер Петрович Хузангай
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Хузангай: что молдаванам следует знать про чувашей

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Чувашский российский филолог, литературный критик, публицист и деятель чувашского национального движения рассказал в радиостудии Sputnik Молдова об уникальных чертах своего народа.

Чувашей в мире еще меньше, чем молдаван — согласно последней переписи населения, их в мире примерно полтора миллиона.

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Несмотря на это чуваши живут и в Молдове, как, впрочем, и наши сограждане — в Чувашии.

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Чувашский российский филолог, литературный критик, публицист и деятель чувашского национального движения Атнер Хузангай побывал в радиостудии Sputnik Молдова и рассказал, что следует знать про чувашей — в чем уникальность этого народа.

"Чуваши — народ тюркского происхождения, но из-за того, что мы находимся в Поволжье, и с нами граничат и мордва, и марийцы, в чувашском языке очень много финно-угорских слов. Поэтому одно время чувашей называли "горные черемисы". И еще в 18-19 веках считали, что мы какой-то непонятный народ. И, действительно, по сравнению с другими тюрками, скажем татарами, казахами, турками, чувашский язык сильно отличается от их языков — в том числе от гагаузского, хотя корни у слов часто одни и те же", — сказал собеседник.

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В большинстве своем чуваши православные, что роднит их с нашими гагаузами, хотя встречаются среди них и мусульмане и даже исповедующие дохристианские народные чувашские верования. Христианство совсем недавно сыграло в крае важную просветительскую роль, говорит Хузангай.

"Отчасти чуваши формально православные, много крещенных и многие фамилии русифицированы. Крестить чувашей начинали примерно с 16 века, когда край вошел в состав Московского государства, и не всегда эти попытки были успешны. Только в 19 веке, когда чувашский язык стали преподавать в школах и богослужения отчасти стали вести на чувашском языке, переводить священные книги на чувашский, христианское просвещение добилось успехов", — отметил Хузангай.

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Чуваши второй народ России после русских, на языке которых было осуществлено полной издание Библии, что является предметом их гордости.

"Можно, наверное, гордится тем, что издан полный текст Библии на чувашском языке, второй полный перевод после русского. Окончательно эта работа была закончена года три-четыре тому назад", — резюмировал эксперт.

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Теги:
этнография, география, Россия, Чувашия, Россия, Республика Молдова


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