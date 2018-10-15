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Политолог Леонид Крутаков
© Sputnik /

Эксперт: "Восточное партнерство" – это способ дезорганизации пространства

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Политолог, публицист, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков рассказал о нынешней сути программы "Восточное партнерство".

В понедельник Люксембурге встречаются министры иностранных дел стран ЕС и государств программы "Восточное партнерство" — Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Эта министерская встреча предоставит возможность ЕС и его восточным партнерам возобновить политический диалог", — сообщает Европейская внешнеполитическая служба о совещании министров, которое состоится после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Политолог, публицист, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков сообщил в эфире радио Sputnik, что "Восточное партнерство" — это некий выхолощенный вариант организации ГУАМ.

"Если посмотреть по географическому расположению этих стран, то это фактически несостоявшийся блок ГУАМ — в нем, как и в "Восточном партнерстве", говорилось о демократии, и при этом речь шла о создании собственных миротворческих сил, фактически военного блока на южных границах России. Плюс создание транзита поставок энергоносителей в обход России. К ГУАМу должны были присоединиться Казахстан, Туркмения, Турция, Румыния и Болгария. Сегодняшнее "Восточное партнерство" лишено даже того содержания, которое планировалось и было в ГУАМе ", — сказал эксперт.

Политолог уверен, что несогласных с брюссельским "большим братом" ждет обязательная расплата.

"На саммите глав МИД "Восточного партнерства" в прошлом году Армения не подписала зону свободной торговли, которая разрушала ее участие в ЕАЭС, а во-вторых изъяла из этого соглашения все пункты, которые противоречат интересам ЕврАзЭС на Кавказе, то есть интересам России. После этого в Ереване случился "майдан", — отметил Крутаков.

Более того, аналитик утверждает, что "Восточное партнерство" — это дезорганизационный проект.

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"На прошлогодний саммит не поехал Лукашенко, он послал главу МИД, который сформулировал проблемы "Восточного партнерства". Он сказал, что построить мир и безопасность в Европе без России или в ее обход, или вопреки ее интересам — невозможно. "Восточное партнерство" сегодня — это пустота. Потому что ЕС в обмен на подписание соглашения об интеграции ничего конкретного не предлагает. Кроме экспорта правовой системы, что всегда называлось колониализмом. "Восточное партнерство" — это способ дезорганизации постсоветского пространства", — резюмировал эксперт.

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Теги:
саммит, Восточное партнерство, Леонид Крутаков, Брюссель


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