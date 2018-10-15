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Генри Сарданян
© Photo: Youtube / Henry Sardaryan

Политолог: еще одна страна старой Европы наносит удар по единству ЕС

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После Великобритании по единству Евросоюза может быть нанесен еще один удар, на этот раз со стороны Италии, власти которой идут наперекор ключевым принципам Брюсселя.

"Рим фактически объявил войну Меркель и Европейскому союзу", — именно так в европейских СМИ расценивают решения, принимаемые официальным Римом и идущие вразрез с политикой Брюсселя.

В частности, новая правительственная коалиция в Италии намерена надавить на Германию, Францию и Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга, а это в конечном счете может привести к развалу Евросоюза, пишет издание Contra Magazin, которое цитирует РИА Новости

Флаг Великобритании и ЕС
© AFP 2018 / Daniel LEAL-OLIVAS
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Так, вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо из "Движения пяти звезд" и глава МВД Маттео Сальвини из "Лиги Севера", которые настаивают на независимости страны от Брюсселя, составили проект бюджета, в котором понижение налогов и универсальный доход превышают допустимые в Евросоюзе отметки дефицита бюджета в два процента ВВП — 2,4 процента.

Вторая часть "наступления", которую Сальвини называет одной из своих целей, заключается в "перестройке" Евросоюза. Для этого политик стал союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Обозреватель Contra Magazin подчеркивает, что происходящее может свидетельствовать о "конце Евросоюза в том виде, в котором мы знаем его сейчас". По его мнению, Евросоюз находится в затруднительном положении, который может привести к развалу объединения и появлению нового союза.

По мнению декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна, нынешнее правительство Италии, отличающееся своим открытым евроскептицизмом, представляет собой серьезную угрозу ЕС. В первую очередь потому, что речь идет не о периферии Евросоюза, а о бюджетообразующем государстве, стоявшем у истоков его создания.

"Это вопрос не в том, этот шаг развалит ЕС или будет что-то другое. Принципиальным представляется то, что правительство в Италии идет наперекор практически всем ключевым и принципиальным позициям ЕС", — отметил Сарданян.

Речь идет, в частности, о миграционной политике, на которую у итальянского правительства особое видение.

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"Они сейчас развернули очень активную борьбу с нелегальной миграцией, которая идет вразрез официальной линии ЕС. И это борьба очень успешна, она уже приносит свои плоды. Соответственно, в соседних странах могут задуматься о том, что это возможно, но просто действующие политические силы не в состоянии сделать, а вот альтернативные силы дают конкретный результат", — добавил собеседник.

Поэтому внимание к Италии со стороны Брюсселя будет пристальным, считает Сарданян. Там происходят очень важные для всего ЕС события, уверен политолог.
Станет ли особое мнение Рима смертельным для ЕС, Генри Сарданян размышляет в эфире радио Sputnik.

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Теги:
развал ЕС, единство ЕС, Италия, Генри Сардарян, Политика


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