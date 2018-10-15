Политолог: еще одна страна старой Европы наносит удар по единству ЕС

После Великобритании по единству Евросоюза может быть нанесен еще один удар, на этот раз со стороны Италии, власти которой идут наперекор ключевым принципам Брюсселя.

"Рим фактически объявил войну Меркель и Европейскому союзу", — именно так в европейских СМИ расценивают решения, принимаемые официальным Римом и идущие вразрез с политикой Брюсселя.

В частности, новая правительственная коалиция в Италии намерена надавить на Германию, Францию и Еврокомиссию в вопросе реструктуризации итальянского долга, а это в конечном счете может привести к развалу Евросоюза, пишет издание Contra Magazin, которое цитирует РИА Новости.

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Так, вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо из "Движения пяти звезд" и глава МВД Маттео Сальвини из "Лиги Севера", которые настаивают на независимости страны от Брюсселя, составили проект бюджета, в котором понижение налогов и универсальный доход превышают допустимые в Евросоюзе отметки дефицита бюджета в два процента ВВП — 2,4 процента.

Вторая часть "наступления", которую Сальвини называет одной из своих целей, заключается в "перестройке" Евросоюза. Для этого политик стал союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Обозреватель Contra Magazin подчеркивает, что происходящее может свидетельствовать о "конце Евросоюза в том виде, в котором мы знаем его сейчас". По его мнению, Евросоюз находится в затруднительном положении, который может привести к развалу объединения и появлению нового союза.

По мнению декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна, нынешнее правительство Италии, отличающееся своим открытым евроскептицизмом, представляет собой серьезную угрозу ЕС. В первую очередь потому, что речь идет не о периферии Евросоюза, а о бюджетообразующем государстве, стоявшем у истоков его создания.

"Это вопрос не в том, этот шаг развалит ЕС или будет что-то другое. Принципиальным представляется то, что правительство в Италии идет наперекор практически всем ключевым и принципиальным позициям ЕС", — отметил Сарданян.

Речь идет, в частности, о миграционной политике, на которую у итальянского правительства особое видение.

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"Они сейчас развернули очень активную борьбу с нелегальной миграцией, которая идет вразрез официальной линии ЕС. И это борьба очень успешна, она уже приносит свои плоды. Соответственно, в соседних странах могут задуматься о том, что это возможно, но просто действующие политические силы не в состоянии сделать, а вот альтернативные силы дают конкретный результат", — добавил собеседник.

Поэтому внимание к Италии со стороны Брюсселя будет пристальным, считает Сарданян. Там происходят очень важные для всего ЕС события, уверен политолог.

Станет ли особое мнение Рима смертельным для ЕС, Генри Сарданян размышляет в эфире радио Sputnik.