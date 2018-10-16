Эксперт: выборность судей у нас уже была

Инициатива Демпартии о выборе судей непосредственно народом вызвала неоднозначную реакцию в экспертной среде. Часть аналитиков считает это предвыборным ходом, а некоторые — реальным шагом в борьбе с коррупцией.

Свое мнение об этой идее в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал декан факультета международных отношений Университета Константина Стере Павел Мидриган.

"Напомню, что у нас выборность судей уже была — до 1990 года судей избирали. В советское еще время. Но это были люди уже с определенным стажем и житейским опытом, это не были 25-летние новички. Во-вторых, тогда на выборах был один кандидат, а сейчас кандидаты убеждают всех, что они будут соблюдать закон, и это странно, ведь ты обязан его соблюдать, ты клятву даешь", — сказал Мидриган.

Эксперт сомневается в том, что вышеназванная инициатива приживется в стране.

"Сейчас это невозможно. Тогда ведь смотрели, что за плечами этого человека, у него должно было быть хотя бы лет 10 практической работы, есть ведь дела не простые. Судьей должна быть личность, а личность должна проявиться в чем-то, выпускник института министерства юстиции еще ничего не имеет — ни гражданской позиции, ни серьезного опыта. Для нас это, пожалуй, не подойдет", — резюмировал эксперт.