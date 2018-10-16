Представитель РПЦ: раскол коснется верующих в Западной Европе

Какие храмы православные христиане, принадлежащие Русской православной церкви, могут посещать для участия в богослужениях рассказал в эфире радио Sputnik священник, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

© Sputnik / Алексей Даничев Раскол РПЦ и Вселенского патриархата – каково будущее православия в Молдове

В понедельник, 15 октября, Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Причиной стало решение Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви. Разрыв касается всей канонической территории РПЦ. Речь идет о 16 странах, в том числе о Молдове.

По словам пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александра Волкова, решение синода означает, что прихожанам РПЦ нельзя будет причащаться, креститься или участвовать в других обрядах в храмах Константинопольского патриархата.

"Это вступление в общение с раскольниками и вынудило принять священный синод Русской православной церкви решение о том, что в дальнейшем для всех членов РПЦ делается невозможным продолжение их общения с иерархами, духовенством и мирянами Константинопольской церкви отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений", — отметил священнослужитель.

Постановление синода Русской церкви относится ко всем территориям Константинопольского патриархата. Это ряд приходов в США и Западной Европе, особое место занимает Афон.

"Это, конечно, создаст ряд проблем для нашей паствы в первую очередь в Западной Европе, где есть эти храмы. Но во всем остальном в христианском мире никаких сложностей нет. Даже в Западной Европе есть множество храмов РПЦ, в том числе зарубежной Сербской, Болгарской, Грузинской и многих других, которые там представлены в своих диаспорах. И ничто не мешает нашим прихожанам ходить в эти храмы, причащаться и участвовать в других таинствах", — подчеркнул представитель РПЦ.

По числу храмов (более 36 тысяч) и духовенства (более 40 тысяч) Русская православная церковь является крупнейшей из 15 поместных православных церквей. По словам Патриарха Кирилла, численность прихожан Московского патриархата, "проживающих как в России, так и за ее пределами, составляет около 180 миллионов человек".