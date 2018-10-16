Захарова: что мешает развитию молдо-российских связей

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала о том, как складываются отношения Кишинева и Москвы, и что препятствует их углублению.

В ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, как развиваются отношения Молдовы и России, и что именно мешает их углублению.

"Отношения развиваются, хотя они, конечно, осложнены внутриполитической обстановкой в Молдове. Мы наблюдаем и анализируем все процессы, порой противоречивые, как и заявления государственных деятелей Молдовы и различных ветвей власти, и, несмотря на это, мы пытаемся развивать полноценные отношения, хотя делать это не просто", — отметила Захарова.

Противоречивый характер заявлений из Кишинева — это то, что осложняет связи Кишинева и Москвы, утверждает Захарова.

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"Порой по одним и тем же вопросам, с разницей в несколько часов, регулярно поступают из Кишинева диаметрально противоположные по смыслу заявления. В этих условиях развивать отношения достаточно непросто, но для нас вопрос развития или не развития не стоит, они развиваются, но хотелось бы большего", — сказала пресс-секретарь МИД РФ.

Захарова отметила еще и негативную роль европейских структур, которые проявляют некий политический максимализм и не выступают за многовекторность отношений.

"Еще один момент, не добавляющий динамизма двусторонним отношениям это, на наш взгляд, не совсем конструктивная позиция европейских структур, которые ставят вопрос — либо с нами, либо с кем-то еще. Мы исходим из того, что совершенно спокойно можем развивать отношения и с отдельным государством, и с интеграционными объединениями, не видим в этом никаких противоречий и предлагаем сопрягать интеграционные процессы, а не противопоставлять их друг другу", — резюмировала Захарова.

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Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому договору республика должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.