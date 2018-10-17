Сушинский: в России будут продавать только "обезличенные" сигареты

Продажа "обезличенных" пачек сигарет – без логотипов и с написанными единым шрифтом названиями марок – станет новой, более прогрессивной мерой борьбы с табакокурением, уверен представитель российского Минздрава Сергей Сушинский.

В России решили таким образом продолжить борьбу с курением, которая началась с принятия антитабачного законодательства, благодаря чему потребление табака снизилось более чем на 20%.

Базовые меры по борьбе с курением схожи с молдавскими. Это запрет рекламы табака, а также курения в общественных местах, и, конечно, устрашающие картинки на сигаретах, которые наглядно демонстрируют последствия губительного пристрастия.

Но в России решили пойти дальше. Так, например, прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран.

"Обезличенные" пачки сигарет — серые, коричневые — это новая прогрессивная мера, которая используется в Австралии и рассматривается в европейских странах для внедрения. Это правильная мера, которая поможет людям принимать более взвешенное решение в плане своего здоровья", — отметил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Сергей Сушинский.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Запрет на курение: кто выигрывает от антитабачного закона в Молдове

По его мнению, эта мера должна применяться в купе с другими, чтобы совместно служить последовательной денормализации курения. Государство должно ужесточать налоговую политику в части реализации табачных изделий. Высокая стоимость сигарет будет серьезным стимулом отказаться от дурной привычки.

"Очень важен высокий акциз на табак, у нас он, к сожалению, крайне низок. Пачка сигарет в России стоит ниже одного евро. Во всех европейских странах эти цены от трех евро и выше. Даже в довольно бедных европейских государствах, в той же Румынии, сигареты в три раза дороже. Высокие цены, полный запрет рекламы и "обезличенные" пачки сигарет — это правильные меры по предупреждению начала курения и помощи людям, которые хотят отказаться от табака", — добавил эксперт в интервью радио Sputnik.

По оценкам ученых, табак становится причиной до 20% смертей во всем мире, а отказ от него мог бы прибавить в некоторых странах сразу несколько лет к продолжительности жизни.

В Молдове ежегодно государство тратит на лечение курильщиков порядка 880 тысяч леев, а экономические потери от табакокурения (с учетом ранней смертности) составляют миллион 830 тысяч леев. Так, 12% смертей в республике напрямую спровоцированы употреблением табака.