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Штефан Голубчук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Голубчук: молдавские покупатели не готовы платить за консервы экстра-класса

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Глава Союза производителей консервов Молдовы Штефан Голубчук рассказал о том, почему молдавским консервщикам не выгодно продавать свою продукцию на внутреннем рынке.

Овощные и фруктовые консервы, варенья и джемы, произведенные в Молдове, пользуются большим спросом за рубежом. Потребители за границей отмечают высокое качество и разнообразие молдавской продукции.

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Однако того же не могут сказать местные жители, так как полки молдавских супермаркетов явно не ломятся от разнообразия продукции. В особенности это касается консервов экстра-класса в виде натуральных варений и джемов.

О том, почему производители консервов не поставляют такую продукцию на внутренний рынок, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал председатель Ассоциации производителей консервов Штефан Голубчук.

"Дело в том, что такие варенья из клубники или из малины — это дорогие консервы. Себестоимость у них достаточно высокая. У нас дорогой сахар, мы вынуждены платить большие цены за сырье. Больше, чем в регионе. Поэтому себестоимость этих консервов высокая", — отметил Штефан Голубчук.

По его словам, производителям гораздо выгоднее экспортировать свою продукцию, чем продавать ее на внутреннем рынке.

"Есть высокорентабельные рынки, куда уходит эта продукция. Успешно она идет на Казахстан, американский рынок, в Канаду. Внутренний рынок не готов платить нам такие деньги, чтобы они покрывали наши затраты, и чтобы мы заработали прибыль", — подчеркнул эксперт.

Собеседник также отметил, что соотношение сахара и ягод или фруктов в консервах всегда одинаковое, и изготавливаются они по стандарту.

"Консервы изготавливаются по стандарту. Никто не может поставить столько, сколько хочет. Сколько положено, столько и ставят в банки. Приблизительно содержится 50-60% ягод", — заключил Штефан Голубчук.

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Теги:
консервы, экспорт, Штефан Голубчук, Экономика, бизнес и финансы


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