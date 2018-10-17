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Георгий Арпентин
© Sputnik /

Арпентин: почему в молдавских ресторанах наценка на вино доходит до 500%

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Директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин разбирался в премудростях ценообразования молдавских рестораторов.

Мало в Молдове найдешь людей, считающих, что цены на вино в молдавских ресторанах абсолютно обоснованы и реальны. В большинстве своем цифры в разделе меню "Алкогольные напитки" вызывают недоумение и разумный вопрос, а почему цена на бутылку сухого вина в ресторане превышает магазинную стоимость в три, а порой и в пять раз.

Вопрос этот правомерный, — считает директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин. Непомерно завышенные цены на вино в винодельческой стране — явление ненормальное. Причем, теряют из-за такой алчной ценовой политики не только клиенты, но сами рестораторы и виноделы.

"По статистике в прошлом году потребление вина в ресторанах упало на 30%, а одной из причин стал фактор цены. Вот таким образом потребители наказывают продавцов. И есть прогнозы, что в этом году продажи будут еще меньше", — отметил собеседник в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Справедливости ради надо признать, что и в других странах, в том числе европейских, в сфере общественного питания практикуется та же стратегия формирования цен на алкоголь. Все потому, что значительная доля прибыли рестораторов формируется не за счет продажи еды, а благодаря алкоголю.

"Рестораны умножают на три закупочную стоимость вина и, таким образом, закладывают себе прибыль. По оценкам около 30% выручки ресторанов делается за счет спиртных напитков, в особенности вина", — добавил Арпентин. 

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А теперь нехарактерная особенность, которая обособляет нас от тех же европейцев и способствует завышению цен. Арпентин с сожалением отметил, что лишь немногие молдавские рестораны предлагают широкий выбор виноделен. Как правило, в меню присутствуют 4-5 производителей. А там, где нет конкуренции, не может возникать и вопрос цен.

"Эти четыре-пять винзаводов присутствовали всегда и везде, ведь мелкие винодельни появились сравнительно недавно. У грандов очень устойчивые позиции — они давно делают вина, работают над их качеством. Когда ресторан имеет дело с четырьмя производителями, чье качество полностью удовлетворяет посетителей, то ему сложно поменять ассортимент", — подчеркнул эксперт.

Но требования потребителей растут, ведь вино интересно своим разнообразием. Почитатели винодельческого гения нашей республики стремятся познать все его дары. Поэтому, уверен Георгий Арпентин, рестораны рано или поздно подчинятся запросам клиентов, что повлияет и на цену национального напитка.

"Интересно попробовать вина от мелких и средних производителей. Люди должны знать, что есть другие вина кроме тех, которые мы давно знаем. И мне кажется, что и у других мам есть красивые девочки", — заключил специалист.

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Теги:
HoReCa, рестораны, вино, цена, Георгий Арпентин, Экономика, бизнес и финансы


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