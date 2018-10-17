Островский: зачем Китай вкладывает в Африку миллиарды долларов

Чем Африка привлекательна для Китая, и почему он инвестирует в нее миллиарды долларов - рассказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский.

Более 50 миллиардов долларов было переведено из Китая в Африку для реализации 500 проектов в 43 странах Африки.

В начале сентября этого года председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай выделит африканским странам еще 60 миллиардов долларов в виде финансовой помощи, инвестиций, беспроцентных кредитов и льготных займов.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Минобороны России: США открывают биолаборатории у границ России и Китая

Некоторые эксперты высказывают мнение, что Китай пытается "колонизировать" Африку, вгоняя ее в долговую яму. Друге же считают, что китайские инвестиции способствуют развитию экономики африканских стран.

О том, почему Африка так привлекательна для Китая в эфире радио Sputnik рассказал Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский.

"Африка всегда привлекала КНР как государство. Она сейчас является рынком сбыта китайских товаров. Богатые или нет, но им тоже нужна одежа, промышленное оборудование, машины и т.д. А из Африки можно получать сырье, металлы, энергоресурсы, такие как нефть и природный газ. Китай сейчас контролирует и развивает экономическое сотрудничество со всеми африканскими странами", — считает эксперт.

По его словам, активно инвестировать в Африку Китай начал лишь в последние годы.

"Если смотреть какие инвестиции идут в другие страны мира, то доля Африки до последнего времени была невелика. Большая часть инвестиций шла в Гонконг, а в Африку 5-7%. Сейчас Китай в среднем направляет от 150 до 170 миллиардов долларов иностранных инвестиций за рубеж, из которых около 50-60% проходит через Гонконг. Для Африки же 50 миллиардов — это очень много. В рамках маршрута "морской шелковый путь" туда попадает территория всей Восточной Африки. Вот эти страны автоматически являются крупнейшими гранд-получателями китайских инвестиций", — заключил Андрей Островский.