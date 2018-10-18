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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Бывший работник спецслужб о ЧП в Керчи: у стрелка могли быть сообщники

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Поскольку во время трагедии в керченском колледже было задействовано не только огнестрельное оружие, но и самодельная взрывчатка, возникают подозрения, что у нападавшего, возможно, были сообщники, которые помогли ему смастерить взрывное устройство.

Такую версию в эфире радио Sputnik высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший работник российских спецслужб Владимир Джабаров.

"Я не понимаю, как 18-летний юноша мог собрать взрывное устройство, думаю, что для этого нужны какие-то аналоги. Если говорить просто о расстреле из оружия, то понятно, что надо разбираться с его психикой. Но поскольку было взрывное устройство, надо посмотреть, были ли у него сообщники. Я уверен, что наши спецслужбы с этим справятся и в ближайшее время картина будет ясной", — отметил Джабаров.

По его мнению, инцидент в Керчи требует более жестких решений по вопросу продажи оружия. Джабаров уверен, что нельзя ограничиваться пересмотром возраста для выдачи разрешений на охотничье оружие.

"Я категорический противник свободной продажи оружия, даже по разрешительным документам. Я сам всю жизнь прослужил в спецслужбах. Человек должен быть подготовлен для использования оружия. Не каждый человек, даже если он приобрел оружие, может его применить в случае нападения. Потому что если он не сможет применить его правильно, это же оружие будет использовано против него", — добавил специалист. 

Теракт в политехническом колледже в Керчи
© Sputnik / Мария Крицкая
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Причем, дело касается продажи не только огнестрельного, но и травматического оружия. Травматика, — говорит специалист, — также может стать смертельной для человека.

"Травматика может нанести по некоторым частям тела человека такой удар, что он может скончаться. Надо ужесточить закон о продаже и распространении оружия, потому что очень большое количество стволов гуляет, в том числе, нарезных, и это страшно", — подчеркнул Джабаров.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По данным РИА Новости, погибли двадцать один человек, среди которых студенты и работники колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

Все раненые пострадали при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.

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Теги:
теракт в Керчи, взрывное устройство, оружие, Владимир Джабаров


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