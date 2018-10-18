Аналитик: в какой валюте лучше брать кредит

В какой валюте лучше брать кредит, чтобы не понести убытки, рассказал финансовый аналитик Сергей Григорян.

Все больше граждан, желая купить жилье или любое другое имущество, прибегают к помощи банков и берут кредит. Придя к такому решению, необходимо, прежде всего, обратить внимание на процентную ставку, а также решить, в какой валюте стоит брать заем. О том, как избежать рисков и не понести существенных убытков, рассказал финансовый аналитик Сергей Григорян.

"Не следует забывать о главном правиле, что задолженность по кредитам должна быть сформирована в той валюте, в которой вы получаете более 70% своего дохода. Заемщики оказываются в весьма сложной ситуации, ведь, обычно доходы у них в национальной валюте, а кредиты - в иностранной, и, как правило, в долларах. А при ослабевании национальной валюты, их долговая нагрузка существенно увеличивается, поскольку им нужно тратить больше национальной валюты, чтобы расплатиться по кредиту", — рассказал Сергей Григорян для Sputnik Таджикистан.

Однако, как отметил эксперт, заемщик не всегда несет убытки, ведь позиции национальной валюты могут не только ослабевать, но и укрепляться.

"Есть и обратная ситуация, ведь национальная валюта может не только ослабевать, но и укрепляться, и заемщик может в этом выиграть. И тогда банк ведь не приходит к заемщику, чтобы конвертировать долг в национальную валюту", — подчеркнул аналитик.

По его словам, были и случаи, когда при сильном ослабевании национальной валюты, банки шли навстречу заемщикам, и тогда они могли согласовать оптимальный для обеих сторон курсу.

"В России, например, в период сильной девальвации рубля некоторые банки, особенно по долгосрочным ипотечным кредитам, шли навстречу своим заемщикам, шли на некую конвертацию и приходили к среднему курсу", — заключил Григорян.