Эксперт: что толкнуло 18-летнего парня на массовый расстрел своих сверстников

Эксперт в области безопасности, ветеран группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов высказал несколько версий того, что могло спровоцировать учащегося керченского колледжа устроить кровавую бойню.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погиб двадцать один человек, среди которых студенты и работники колледжа. Пострадали более пятидесяти человек.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Бывший работник спецслужб о ЧП в Керчи: у стрелка могли быть сообщники

Все раненые получили травмы при взрыве бомбы, начиненной поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончалась от огнестрельных ранений.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.

Эксперт в области безопасности, специалист по проведению контртеррористических операций Андрей Попов сомневается в том, что психика Рослякова находилась в состоянии стабильности. На это указывают и свидетельские показания очевидцев.

"Он психически нездоров и, несмотря на это, действовал преднамеренно, все это случилось не в состоянии аффекта, то есть он готовился к этому преступлению, и ему удалось его осуществить с помощью огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Помимо той версии, которая сейчас обсуждается, возможно, главной причиной этого стал его разрыв с девушкой, что, конечно, его ни в коей мере не оправдывает", — отметил Попов в эфире радио Sputnik Беларусь.

Специалист не исключает, что убийца состоял в неких группах в социальных сетях, которые культивируют такое поведение. Кроме того, по мнению собеседника Sputnik, о психической нестабильности студента с оружием в руках говорит и то, как его план был приведен в исполнение — парень ходил по кабинетам и методично убивал своих сверстников.

Что могло подвигнуть 18-летнего парня на массовое убийство своих сверстников — свои версии выдвигает эксперт по безопасности Андрей Попов.