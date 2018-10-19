Экономист: Молдова экспортирует две трети выращиваемой пшеницы

Экономический эксперт в области сельского хозяйства Виорел Киврига рассказал о том, какой объем выращиваемой в Молдове пшеницы идет на экспорт, и сколько ее остается на внутреннем рынке.

В 2018 году аграрии собрали в Молдове более 1,1 миллиона тонн пшеницы. Две трети этого урожая пойдет на экспорт. Об этом в эфире программы "Экспертиза" рассказал экономический эксперт в области сельского хозяйства Виорел Киврига.

"Во-первых, у нас переизбыток урожая. Мы производим намного больше, чем потребляем. Мы экспортируем где-то две трети той пшеницы, которую выращиваем. Для потребления в Молдове нам нужно около 350 тысяч тонн, а мы производим больше миллиона", - пояснил эксперт.

Несмотря на то, что пшеница в Молдове выращивается в большом объеме, страна все равно продолжает импортировать эту культуру из Казахстана и России. Речь идет о высококачественном зерне, которое, по ряду причин, невозможно выращивать в Молдове.

"Мы не можем производить ту пшеницу, которая нужна для переработки в высококачественную материю для производства хлеба. Поэтому мы должны импортировать ее из Казахстана и России", - отметил экономист.

Киврига также обратил внимание на то, что, несмотря на серьезный объем урожая, прибыль аграриев невелика.

"Площадь под зерновые культуры достаточно большая, но риски возникают из года в год, и в итоге цены, которые мы имеем на внутреннем и на внешнем рынках, не соответствуют тому, что ожидают агропроизводители. От производства этих культур производители зарабатывают немного", - заключил Киврига.