Эксперт: сотрудничество России и Китая выгодно всем участникам ЕАЭС

Сотрудничество России и Китая принесет выгоду не только этим двум странам, но и членам Евразийского экономического союза. Такое мнение высказал главный редактор в Российско-казахстанском экспертном IQ-клубе, заместитель руководителя ИАЦ "Евразия-Поволжье" Юрий Аршинов.
"ЕАЭС упрощает условия торговли между странами-участниками, дает возможность реализации совместных межрегиональных проектов, например, таких как сопряжение экономического пояса "шелкового пути" и ЕАЭС, в результате этого строится новая инфраструктура. Возможности России и Китая дополняют друг друга", — рассказал эксперт для Sputnik Казахстан.
По его словам, в этом году была проведена серьезная работа, которая позволила увеличить товарооборот в рамках Евразийского экономического союза.
"Касаемо роста товарооборота, он обусловлен тем, что унифицирована общая таможенная граница Евразийского экономического союза, проведена колоссальная работа в этом году по цифровизации и общей маркировки товаров на внешней границе ЕАЭС", — подчеркнул Аршинов.
Эксперт также отметил, что несмотря на то, что в сторону Евразийского экономического союза нередко слышны нарекания, возможности, открывающиеся странам-членам в рамках ЕАЭС, способствуют их экономическому развитию.
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