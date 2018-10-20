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Василий Кантаржи
© Sputnik /

Социолог: почему молдавские мигранты едут в Россию

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О том, чем Российская Федерация привлекает молдавских мигрантов в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал социолог Василий Кантаржи.

С каждым годом все больше людей покидают Молдову в поисках лучшей жизни. Кто-то уезжает вместе с семьей на постоянное место жительства, а кто-то устраивается на временную работу, чтобы помочь семье, или купить на родине жилье.

О причинах миграции жителей Молдовы в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал социолог Василий Кантаржи.

"Классически трудовая миграция основана на различиях в экономическом развитии, которые делят между собой трудовую рабочую силу. Во-первых, основные причины, побуждающие мигрантов уехать в другую страну, находятся в стране их проживания. Мы спрашиваем мигрантов почему они уехали, и слышим, что у них не было рабочего места, либо им мало платили", — отметил собеседник.

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Одной из наиболее популярных стран среди молдавских мигрантов является Российская Федерация. Социолог также рассказал, на какие критерии обращают внимание жители Молдовы, выбирая будущую страну проживания или работы.

"Еще одна проблема — регулирование миграции между страной исхода и страной, куда выезжает мигрант. Это характерно для такого направления как Российская Федерация, так как с ней у нас никогда не было визового режима. С Россией у нас есть культурная схожесть, язык. Мигранты ведь, при прочих равных условиях, выбирает те страны, которые им ближе, в том числе по знанию языка", — подчеркнул Василий Кантаржи.

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Теги:
молдавские гастарбайтеры, миграция, Молдова, Россия, Общество


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