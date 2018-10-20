Социолог: почему молдавские мигранты едут в Россию

О том, чем Российская Федерация привлекает молдавских мигрантов в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал социолог Василий Кантаржи.

С каждым годом все больше людей покидают Молдову в поисках лучшей жизни. Кто-то уезжает вместе с семьей на постоянное место жительства, а кто-то устраивается на временную работу, чтобы помочь семье, или купить на родине жилье.

О причинах миграции жителей Молдовы в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал социолог Василий Кантаржи.

"Классически трудовая миграция основана на различиях в экономическом развитии, которые делят между собой трудовую рабочую силу. Во-первых, основные причины, побуждающие мигрантов уехать в другую страну, находятся в стране их проживания. Мы спрашиваем мигрантов почему они уехали, и слышим, что у них не было рабочего места, либо им мало платили", — отметил собеседник.

© Sputnik / Rodion Proca Как работает программа по переселению в Россию

Одной из наиболее популярных стран среди молдавских мигрантов является Российская Федерация. Социолог также рассказал, на какие критерии обращают внимание жители Молдовы, выбирая будущую страну проживания или работы.

"Еще одна проблема — регулирование миграции между страной исхода и страной, куда выезжает мигрант. Это характерно для такого направления как Российская Федерация, так как с ней у нас никогда не было визового режима. С Россией у нас есть культурная схожесть, язык. Мигранты ведь, при прочих равных условиях, выбирает те страны, которые им ближе, в том числе по знанию языка", — подчеркнул Василий Кантаржи.